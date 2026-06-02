Hexxtra 2 FIV Daga e Havaí FIV GL Paineiras, da raça Guzerá (Jadir Bison; Reprodução / Instagram Luciano Bomfim)\nAnimais de alto valor genético e financeiro chamam a atenção dos visitantes da AgroCapital, em Goiânia. Entre os destaques da programação estão uma bezerra da raça Tabapuã, que já recebeu oferta de R$ 1 milhão, e um touro reconhecido como o melhor exemplar adulto da raça Guzerá. Os animais integram a 14ª Feira de Negócios da Indústria da Genética Bovina, realizada entre os dias 1º e 5 de junho, às margens da GO-020.\nUm dos grandes atrativos da feira é a bezerra Hexxtra 2 FIV Daga, da raça Tabapuã. Segundo o criador Gustavo Oliveira e Souza, em entrevista ao O POPULAR, o animal recebeu uma oferta de R$ 1 milhão durante a Expozebu, realizada neste ano. A expectativa é que o valor seja ainda maior nos leilões programados para os dias 5 e 6 de junho.