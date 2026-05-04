Em dezembro, 550 unidades já haviam sido entregues. (Reprodução/Instagram/Prefeitura de Porangatu)\nAs mil bicicletas elétricas que serão adquiridas pelo Governo de Goiás irão agilizar as visitas dos agentes de Saúde às casas das pessoas. Segundo a pasta, os equipamentos, estimados em R$ 5,1 milhões, vão reduzir o esforço físico dos profissionais e tornar o deslocamento mais rápido. Consequentemente, o acompanhamento da população nos 246 municípios do estado será realizado de forma mais eficiente.\nAlém disso, a Secretaria de Saúde (SES-GO) destacou que a condução dos veículos não exige carteira de habilitação. "As bicicletas elétricas representam uma alternativa sustentável, econômica e de fácil utilização, dispensando habilitação e permitindo maior agilidade no acesso a áreas de difícil locomoção", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).