O bitcoin voltou a ultrapassar a casa dos US$ 80 mil pela primeira vez desde 15 de maio, impulsionado pela desvalorização do dólar e pela expectativa da aprovação de um projeto de lei favorável para regulamentar as criptomoedas nos EUA.\nA principal moeda virtual chegou a atingir US$ 81,22 mil (R$ 419,3 mil), por volta das 23h30 (horário de Brasília) de segunda-feira (24), alta de 2,83% em relação ao dia anterior. Às 10h30 desta terça-feira (25), o bitcoin estava cotado a US$ 78,76 mil (R$ 406,59 mil), variação positiva de 0,2%.\nA criptomoeda mais negociada do mundo passou a subir a partir da última quarta-feira (19), quando a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) anunciou um conjunto de regras para regular a criptomoeda.\nCartões de criptomoedas avançam sem cobrança de IOF sob novas regras do Banco Central