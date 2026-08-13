O sistema de autoexclusão às plataformas de apostas chegou a 5 milhões de CPFs (Cadastro da Pessoa Física), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Ministério da Fazenda.\nEstão nesse contingente 800 mil pessoas que aderiram ao Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo Lula (PT), e que tinham cadastro ativo no Sigap (Sistema de Gestão de Apostas). Ou seja, já jogaram em plataformas legalizadas ou pretendiam fazê-lo em algum momento.\nDario Durigan, ministro da Fazenda, disse nesta quinta que o cadastro da autoexclusão é parte do compromisso de "tratar as bets como cigarro, em um incentivo ao jogo no Brasil."\nAlém dos 800 mil participantes do Desenrola, o cadastro tem 1,2 milhão de pessoas que pediram voluntariamente a autoexclusão. Beneficários do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também têm acesso bloqueado às plataformas autorizadas e chegam a 3 milhões.