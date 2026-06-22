Em ano de fenômeno climático El Niño, mais lavouras devem ficar sem a proteção do seguro rural no Brasil. O motivo é o anúncio do bloqueio orçamentário de R$ 461,7 milhões, que seriam destinados ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), pelo governo federal. A estimativa é de uma queda no número de produtores beneficiados e da área de lavouras protegidas ainda maior que a registrada em 2025.\nNo ano passado, a área coberta pelo seguro rural em Goiás foi de 376 mil hectares, 60% menos que em 2024. No mesmo período, o número de produtores beneficiados sofreu uma redução de 67% e o de apólices recuou 68%. A explicação está, justamente, na diminuição de 87% no valor da subvenção. Isso porque o seguro rural é muito caro para o produtor e o acesso é facilitado pela subvenção de cerca de 25%, que é paga pelo governo federal.