O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta terça-feira (1º) mais R$ 4,1 bilhões em recursos próprios para o orçamento do plano Brasil Soberano 3. A nova etapa do programa, anunciada em julho, prevê ajuda a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e por reflexos da guerra no Irã, além de mirar setores considerados estratégicos pelo governo para a balança comercial.\nCom a ampliação, a quantia direcionada pelo BNDES para o plano sairá dos R$ 5 bilhões previstos inicialmente para R$ 9,1 bilhões. Além desses R$ 9,1 bilhões do banco, o programa conta com outros R$ 13,5 bilhões do Tesouro. Assim, o orçamento total do Brasil Soberano 3 passa a ser de R$ 22,6 bilhões.\nO anúncio do BNDES ocorre pouco mais de um mês antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O governo Lula (PT), que tenta a reeleição, tem recorrido a medidas de estímulo à economia nos últimos meses. Conforme o BNDES, as empresas poderão protocolar pedidos de crédito junto ao banco ou em instituições financeiras parceiras em 15 dias.