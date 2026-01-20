O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, em 2025, o volume recorde de R$ 1,4 bilhão em crédito para elevar a produção de biocombustíveis em Goiás. Desde 2023, o volume liberado para este segmento já atingiu R$ 1,7 bilhão no estado.\nUm dos grandes destaques tem sido a expansão da produção de etanol de milho. Goiás tem, hoje, 38 usinas do setor sucroalcooleiro, que produziram mais de R$ 5,4 bilhões de litros de etanol de milho e cana no ano passado, e os investimentos nas operações e construções de novas instalações devem somar R$ 20 bilhões de 2023 até o final deste ano.\nO valor liberado em 2025 para projetos no estado superou o recorde de 2008, quando a instituição aprovou R$ 1,2 bilhão. Em todo o País, em 2025, o BNDES aprovou R$ 6,4 bilhões em crédito para produção de biocombustíveis, volume superior ao recorde realizado em 2010, quando foram aprovados R$ 4,8 bilhões. A partir de 2023, o banco retomou o apoio à produção de bicombustíveis no País, em projetos diversificados, com etanol de milho e trigo, além do biometano.