O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para Goiás no 1º trimestre de 2026. O valor aprovado para o estado, de R$ 1,53 bilhão, foi 132,6% superior ao mesmo período de 2025 (R$ 657,1 milhões).\nMicro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 1,11 bilhão do total de crédito aprovado, valor 161,1% superior a 2025 (R$ 426,3 milhões). Também foram aprovados recursos para agropecuária (R$ 432,4 milhões), comércio e serviços (R$ 362 milhões), indústria (R$ 137,2 milhões) e infraestrutura (R$ 596,4 milhões).\nO volume de recursos desembolsados para Goiás no 1º trimestre foi de R$ 912,6 milhões, alta de 33,1% ante o mesmo período de 2025. Desde 2023, o BNDES aprovou para o estado R$ 18,24 bilhões, 40,8% acima do aprovado entre 2019 e 2022 (R$ 12,96 bilhões). O volume de desembolsado cresceu 47,8% no período (R$ 12,35 bilhões).