Empresas de Goiás afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos já tiveram R$ 80 milhões em crédito aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos do programa Brasil Soberano e na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais). No estado, desde a abertura do protocolo, em 18 de setembro, foram protocolados pedidos que somam R$ 280 milhões. Em todo o país, desde o dia 18, houve 213 pedidos de crédito protocolados no BNDES, totalizando R$ 4,76 bilhões. Estão em análise R$ 200 milhões na linha Capital de Giro e R$ 2,4 bilhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados). No Brasil, foram realizadas 153 operações, sendo R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação. Também desde 18 de setembro, 3.702 empresas consultaram a elegibilidade no site do BNDES, sendo 1.444 elegíveis, com impacto das tarifas a partir de 5% no faturamento bruto. “A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. (Redação)