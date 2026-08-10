Oito apostas feitas em Goiás acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena realizado neste domingo (9) e vão dividir mais de R$ 250 mil em prêmios. Entre os bilhetes premiados, cinco foram apostas simples e três foram feitas em formato de bolão. Os números sorteados foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53.\nA maior parte das apostas premiadas, seis no total, foi feita com seis números. Cada uma delas vai receber cerca de R$ 22,9 mil. Uma aposta, feita com sete números, vai levar aproximadamente R$ 45,8 mil, enquanto outra, com oito números, vai receber cerca de R$ 68,7 mil.\nOs dois maiores prêmios entre as apostas de Goiás foram registrados na modalidade bolão. Ao todo, cinco apostas premiadas foram feitas em lotéricas de Goiânia. As outras três foram registradas em Anápolis, Aparecida de Goiânia e Nerópolis.