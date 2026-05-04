O bolão realizado na cidade de Goiandira, região sudeste do estado, ganhou R$ 34.683,44, conforme divulgado pela Caixa. A aposta realizada na unidade lotérica GP Brasil foi a única do estado de Goiás a acertar cinco números no concurso 3002. O prêmio será dividido entre os oito participantes.\nVeja os números sorteados: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58\nAo todo, foram 113 acertos na quina e apenas uma aposta vencedora de Curitiba, em Paraná, que acertou os seis números e levou o prêmio de R$ 127 milhões.\nO sorteio aconteceu na quinta-feira (30), em São Paulo. A aposta do bolão realizada em Goiandira foi registrada presencialmente, com seis números e oito cotas.\nPara o concurso de terça-feira (5), o valor do prêmio acumulou; a estimativa é que o valor seja de R$ 8 milhões.\nMega-Sena: bolão de Goiás acerta quina de prêmio de quase R$ 130 milhões e leva R$ 34 mil