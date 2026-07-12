O crescimento do mercado imobiliário de Goiânia, que por dois anos consecutivos movimentou cerca de R$ 8,1 bilhões com a venda de imóveis, motivou a formação de uma grande cadeia de negócios, formada por novas incorporadoras e empresas prestadoras de serviços para o setor. Nos últimos anos, surgiram novas imobiliárias, agências de marketing, assessorias de comunicação, plataformas de tecnologia, profissionais de dados especialistas em inteligência artificial, corretores, fotógrafos, filmmakers, decoradores e até consultores de investimento.\nCom as perspectivas de expansão e o bom desempenho econômico do setor, muitos profissionais e empresas passaram a reposicionar suas trajetórias em função do mercado imobiliário. A alta do setor motivou a criação de um ecossistema que vai da incorporação ao marketing, da geração de leads ao relacionamento com o comprador, da reputação institucional à qualificação comercial, e da construção ao desenvolvimento de ativos logísticos.