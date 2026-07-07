O Bougainville Shopping inaugurou uma nova fase de reestruturação, e crescimento. Desde 2024 até o final de 2026, a previsão é de que sejam investidos R$ 30 milhões em obras de modernização das instalações, reposicionamento de marca e a construção de um novo espaço gastronômico, entre recursos do próprio empreendimento e das novas operações. Os investimentos já se refletem em um aumento do fluxo de visitantes e das vendas registradas nos primeiros meses deste ano.Após uma reestruturação societária ocorrida em 2024, o empreendimento começa a apresentar os resultados de um processo de reposicionamento que envolveu a profissionalização da gestão com a atuação da NIAD, administradora especializada em shopping centers. Enquanto os shopping centers brasileiros registraram crescimento de 2,6% no primeiro trimestre de 2026, o Bougainville teve uma alta de 12,8% nas vendas e de 17% no fluxo de pessoas no primeiro trimestre deste ano, contra o mesmo período de 2025. Na primeira quinzena de maio, os resultados foram ainda mais expressivos com crescimento de 45% no fluxo de visitantes, de 25% no fluxo de veículos e de 20% no faturamento total em comparação ao mesmo período do ano passado. A sócia e diretora do Bougainville, Amanda Pinheiro, afirma que os números refletem uma série de iniciativas implementadas ao longo dos últimos 18 meses com a gestão da NIAD e sob sua liderança. O empreendimento investiu quase R$ 10 milhões em infraestrutura e ambiência: além da modernização do mobiliário, substituição do sistema de ar-condicionado, renovação das escadas rolantes e reforma dos banheiros, foram implementados diversos projetos culturais, além de nova marca e identidade visual, com o slogan “Da Cidade o Coração”. A contratação da consultoria estratégica da MCF, liderada por Carlos Ferreirinha, ajudou a fortalecer sua ocupação comercial, reduzindo a área vaga de 20,67% em janeiro de 2025 para 5,82% em junho de 2026. “Estamos construindo uma transformação baseada em planejamento de longo prazo. Já estamos avançando para uma segunda etapa de crescimento, com foco na qualificação do mix de operações e na ampliação da experiência do cliente”, explica Amanda Pinheiro. Ela acredita que o Bougainville passou por uma verdadeira “virada de chave”, por conta das mudanças que sua gestão promoveu no empreendimento. “Profissionalizamos a equipe e, já no primeiro ano e meio, foram investidos os R$ 10 milhões na revitalização, que terminou no final ano passado”, destaca. Atualmente, o shopping está em fase de implantação da nova alameda gastronômica, que conta com projeto arquitetônico assinado por Marcos Lula. Só no novo espaço, que se chama Pátio Bougainville, entre investimentos do shopping e dos futuros restaurantes, o montante deve passar dos R$ 20 milhões. “Entre 2024 e o final de 2026, serão R$ 30 milhões”, afirma. A nova área, que contará com varandas voltadas para as ruas 9 e 38, ampliando a integração com o entorno urbano, reunirá operações como Madalena, Confraria do Camarão e La Farine, cuja inauguração está prevista entre agosto e setembro. O empreendimento recebeu 18 novas operações, como Track&Field, LIVE!, Natura, Mahogany, Gelato Borelli, Jump Indoor, Hope, Ana Capri e Usaflex. O shopping também recebeu novos investimentos de atuais lojistas, com a modernização e atualização de operações tradicionais. Para o diretor operacional da NIAD, Ulisses Silva, num cenário desafiador para o varejo, com juros elevados e impacto no consumo, o crescimento tem sido resultado de um trabalho muito próximo dos lojistas e da gestão profissionalizada. “Buscamos valorizar a identidade do Bougainville, fortalecer nossa conexão com Goiânia e criar experiências mais relevantes para os clientes”, destaca Silva. Quando o Pátio Bougainville ficar pronto, a estimativa é que o fluxo de visitantes cresça ainda mais. “O espaço tem capacidade para mais cinco operações. Serão bandeiras variadas para agradar toda a família”, ressalta a sócia e diretora do Bougainville. Atualmente, o empreendimento conta com 109 operações, fora os quiosques. Segundo ela, já existem alguns estudos prevendo uma futura de expansão do shopping, para cima. Com a estratégia de crescimento e governança, o Bougainville Shopping também anunciou a chegada de João Ricardo Gusmão para integrar o Conselho do empreendimento. O executivo construiu grande parte de sua carreira no Flamboyant Shopping Center, onde iniciou sua atuação ainda como estagiário de Engenharia, em 1980.Ao longo de mais de quatro décadas de atuação, João Ricardo ocupou diferentes posições na administração do empreendimento. Em 1992, assumiu a gerência comercial e, posteriormente, a superintendência, cargo que exerceu até abril de 2026. Agora, passa a integrar o Conselho do Bougainville Shopping. “Estamos preparando o Bougainville para os próximos anos. A chegada de João Ricardo fortalece nossa governança e agrega uma experiência valiosa para este momento de crescimento e consolidação”, afirma Amanda Pinheiro.A atuação se reflete também no crescimento da presença digital do shopping nos últimos anos. No Instagram, em 2026, houve um avanço de 252% no volume de visualizações em relação a 2024, totalizando 6,7 milhões. O alcance cresceu 330% no período, ultrapassando 2,8 milhões de contas alcançadas, enquanto o número de seguidores aumentou 20%. No TikTok, o empreendimento reúne o maior volume de seguidores entre os shoppings analisados, com 7 mil.Em 2025, o mall conquistou o ouro na categoria Promoções e Eventos do Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). O tema foi inclusão, com ação envolvendo o Filme de Rafa Delgado, atriz que possui Síndrome de Down e estrelou a produção. Neste ano, está entre os finalistas na categoria Inovação com o Bouga Labs, projeto que mantém um estúdio disponível aos lojistas sem custo de produção de conteúdos digitais com profissionais recrutados junto à PUC Goiás.