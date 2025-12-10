O Shopping Bougainville vai ganhar uma Alameda Gastronômica. A nova estrutura contará com quatro restaurantes de culinárias variadas e uma gelateria, que serão instalados num espaço com varanda para experiência ao ar livre, com vista para as ruas 9 e 38, mas também com acesso às lojas do centro de compras. Serão investidos cerca de R$ 3 milhões somente nas obras da estrutura, mas, considerando o valor negociado com cada operação, o investimento total deve ultrapassar os R$ 4,5 milhões.\nA novidade foi anunciada após mudanças como a alteração na gestão do shopping, redução do quadro societário, reforço nos investimentos em estrutura, implementação de projetos culturais e, mais recentemente, apresentação de uma nova marca e identidade visual, reforçando o posicionamento do centro de compras. Serão quatro restaurantes, um italiano, um de cozinha mediterrânea, um bar e um asiático, além da gelateria Borelli.