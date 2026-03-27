A Brainfarma anunciou, nesta quinta-feira (26), o Projeto IFA Brasileiro, que permitirá que o País passe a produzir internamente escopolamina, ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) do Buscopan. A Brainfarma tem complexo industrial no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A divulgação oficial do projeto ocorreu durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O projeto tem investimento de cerca de R$ 250 milhões - sendo R$ 107 milhões com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo o presidente do Grupo Hypera - Brainfarma, Breno Oliveira, a empresa emprega atualmente 6 mil pessoas. A expectativa é que o projeto deve gerar 500 empregos. O primeiro pilar da iniciativa é a fazenda própria no Paraná, dedicada ao plantio da planta que dá origem à escopolamina. O segundo é a nova planta fabril em Anápolis.Em discurso durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enalteceu o trabalho desenvolvido pela companhia e ressaltou a importância dos medicamentos para políticas públicas do governo federal, como a Farmácia Popular. O secretário também disse que programas públicos de saúde ajudam a alavancar a indústria brasileira. Já Lula fez aceno ao setor produtivo, destacando a importância de empresários que acreditam em políticas públicas.