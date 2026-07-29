BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O mercado de trabalho formal brasileiro fechou o mês de junho com um saldo de 145 mil novas vagas, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.\nO saldo é o resultado de 2,220 milhões de contratações com carteira assinada e 2 milhões de dispensas na mesma modalidade de emprego. A mediana projetada por economistas ouvidos pela Bloomberg era de 115 mil postos de trabalho mantidos em junho.\nCom o resultado de junho, o primeiro semestre de 2026 acumula 921,6 mil postos de trabalho criados, abaixo dos 1,2 milhão registrados no mesmo período do ano passado.\nGoverno derruba 937 perfis de influencers por anúncio irregular de bets e acha logo em uniforme infantil\nCaixa vai pagar mais de R$ 13 bilhões de lucro do FGTS a trabalhadores