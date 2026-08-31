Geraldo Alckmin (JoãoRangel/Unitau)\nBRASÍLIA, DF E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Representantes do governo brasileiro disseram aos Estados Unidos nesta segunda-feira (31), na primeira negociação bilateral após o anúncio do tarifaço de julho, que o tratamento dispensado ao país pela Casa Branca é injusto e discriminatório.\nOs ministros da Indústria, Márcio Elias Rosa, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmaram, na reunião virtual com Jamieson Greer, representante comercial da Casa Branca, "que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o país, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio", segundo nota divulgada pelo governo Lula (PT).\nBrasil e EUA concordaram em voltar a se reunir em nível ministerial, em encontro ainda sem data, para revisar o progresso alcançado nas negociações bilaterais e nas reuniões de nível técnico que devem acontecer nas próximas semanas.