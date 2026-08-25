Após o telefonema entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump na última semana, Brasil e Estados Unidos acertaram uma nova reunião virtual na próxima segunda-feira para discutir a situação das tarifas impostas por Washington.\nSegundo um representante do governo que participa das tratativas informou à reportagem, a iniciativa partiu do governo do republicano. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, teria contactado o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, para organizar a conversa, a ser feita às 14h30, no horário de Brasília.\nLula defendeu sistema eleitoral brasileiro durante conversa com Trump\nLula liga para Trump e diz que tarifaço contra Brasil é baseado em alegações infundadas\nTaxa de aprovação de Trump cai para 33%, menor nível de seu mandato