O volume de dinheiro esquecido em bancos, consórcios, cooperativas e outras instituições financeiras subiu para R$ 5,65 bilhões em julho, segundo atualização do SVR (Sistema de Valores a Receber) divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (8).\nO montante disponível para resgate aumentou 10,3% em relação a junho, quando havia R$ 5,12 bilhões disponíveis. Apesar da alta, o valor continua bem abaixo dos mais de R$ 10 bilhões registrados pelo sistema antes da transferência de parte dos recursos para o FGO (Fundo Garantidor de Operações), que deu suporte ao Novo Desenrola.\nSegundo o Banco Central, os R$ 5,65 bilhões disponíveis em julho pertencem a 23,57 milhões de pessoas físicas, que têm R$ 4,25 bilhões a receber, e a 2,19 milhões de empresas, com R$ 1,4 bilhão em valores esquecidos. O número de beneficiários considera quem possui valores em cada tipo de instituição e pode haver pessoas ou empresas contabilizadas mais de uma vez.