-VÍDEO_ALEGO_CONCURSO (1.3306737)\nO presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (União Brasil), anunciou de forma inusitada em suas redes sociais a banca organizadora do próximo concurso público da Casa. Em um vídeo publicado neste domingo (31), o parlamentar aparece encenando um interrogatório para revelar o nome da instituição responsável pelo concurso (assista acima).\nNo vídeo, Peixoto aparece com as mãos amarradas, sendo pressionado por um homem encapuzado que o afoga em um tambor com água. A encenação segue um tom humorístico, simulando uma resistência do deputado em revelar a informação. Após algumas tentativas, ele finalmente “cede” e anuncia:\nQuero informar a todos que a vencedora do certame do concurso público da Assembleia Legislativa 2025 é a Fundação Getúlio Vargas (FGV)", afirma o presidente da Alego.