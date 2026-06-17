A Prefeitura de Buriti Alegre, no sul de Goiás, abriu um novo concurso público com salários que chegam a R$ 4.656,11. São 102 vagas, sendo 17 para preenchimento imediato e 85 para cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio, técnico e superior e visam reforçar quadros na saúde, educação e administração do município.\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições começam no dia 27 de julho e vão até o dia 17 de agosto. Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto Verbena, organizador da seleção.\nAs taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 100 para nível fundamental, R$ 130 para níveis médio e técnico, e R$ 150 para superior.\nProcesso seletivo do IBGE: Confira o cronograma e os requisitos para as 317 vagas em Goiás