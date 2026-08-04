O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) arquivou no dia 28 uma investigação aberta para apurar supostas infrações na venda para o PicPay da Kovr Participações, seguradora que pertencia ao Master e foi negociada meses antes da liquidação do banco de Daniel Vorcaro.\nEm 7 de maio, o Cade -órgão federal que avalia concentração de empresas, compras, fusões e eventuais impedimentos à livre concorrência- autorizou a compra da Kovr pelo PicPay, banco digital do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.\nNo mesmo ato, o órgão apontou suspeitas de crime e de irregularidades em negociações envolvendo a Kovr entre julho e setembro de 2025 -a liquidação do Master pelo BC (Banco Central) se deu em novembro do mesmo ano.\nPolícia Federal investiga esquema que simulava roubos de encomendas nos Correios