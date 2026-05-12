A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) informou, nesta segunda-feira (11), que instaurou um procedimento administrativo para apurar a venda da Serra Verde Pesquisa e Mineração para a empresa americana USA Rare Earth (Usar).\nSegundo as informações divulgadas pelo Cade e antecipadas pelo portal UOL, o objetivo é analisar o “ato de concentração” que envolve a transação. O negócio foi fechado em abril, por US$ 2,8 bilhões (R$ 13,8 bilhões).\nAs terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos de difícil extração e refino. Alguns deles desempenham um papel importante em aplicações como ímãs para veículos elétricos, energia renovável e sistemas de defesa.\nTerras raras: Veja detalhes da mina em Goiás vendida por R$ 14 bilhões a empresa dos EUA\nEmpresa americana compra mina de terras raras em Goiás por US$ 2,8 bilhões