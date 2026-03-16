O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), vai assinar na próxima quarta-feira (18) um memorando de entendimento com o governo de Donald Trump sobre minerais críticos. O estado abriga a única mineradora em operação de terras raras no Brasil, além de outros projetos do mineral, e é visto como essencial na política minerária do país.\nAinda são incertas as condições do memorando a ser assinado por Caiado, mas o texto divulgação do evento ao qual a reportagem teve acesso diz que o acordo "visa fortalecer a cooperação em minerais críticos e terras raras, promovendo pesquisa, capacitação e um ambiente regulatório transparente e competitivo, além de estimular parcerias entre instituições governamentais, acadêmicas e do setor privado e apoiar o desenvolvimento de processamento e manufatura de maior valor agregado em Goiás".