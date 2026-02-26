A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um novo processo seletivo para estágio em diversas regiões do país. A seleção é realizada em parceria com a Super Estágios, responsável pela organização do certame. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir desta sexta-feira (27), exclusivamente pelo site da empresa parceira, onde também está disponível o edital completo com todas as regras e detalhes da seleção.\nO processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para estudantes de nível médio/técnico, com 4 horas diárias, e superior, a partir do 2º semestre, com 5. Para o ensino superior, as oportunidades contemplam os cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito, Ciências Econômicas e Projetos Sociais — incluindo Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciência Política.