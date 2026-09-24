A Caixa Econômica Federal vai acionar o TST (Tribunal Superior do Trabalho) com pedido de dissídio coletivo contra a greve nacional dos trabalhadores, iniciada em 10 de setembro. O movimento ocorre após tentativa frustrada de acordo com os empregados, no próprio TST, em reunião intermediada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) nesta quarta-feira (23).\nEm nota, o banco afirma que diante do impasse nas negociações, decidiu submeter a questão ao TST, por meio de dissídio coletivo, "buscando uma solução institucional que assegure segurança jurídica e previsibilidade para todas as partes envolvidas".\nA Caixa manterá sua postura de respeito às entidades representativas e compromisso com os empregados durante todo o processo e cumprirá integralmente as determinações que vierem a ser estabelecidas pela Justiça do Trabalho", diz o banco.