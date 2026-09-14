A Caixa Econômica Federal desistiu de entrar com dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho) contra a greve nacional iniciada na quinta-feira (10), após a categoria negar a proposta oferecida pelo banco público.\nA instituição respondeu a ofício da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro ligados à Central Única dos Trabalhadores) na noite de domingo (13) informando a reabertura da mesa de negociação e dizendo que irá suspender as sanções anunciadas antes.\nO principal impasse entre a categoria e a instituição diz respeito ao plano de saúde. Enquanto isso, a paralisação das agências segue em todo o país, por tempo indeterminado.\nEntre os itens oferecidos pelo banco estavam prêmio de reconhecimento no valor de R$ 3.000 por funcionário, pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) nesta sexta-feira (18) e ampliação do teto de custeio do Saúde Caixa de 6,5% para 8%.