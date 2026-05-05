A Caixa Econômica Federal está leiloando cerca de 30 mil imóveis em todo o país e, desse total, 100 imóveis são destinados a Goiás. A iniciativa busca vender imóveis usados, casas, apartamentos e terrenos aptos para uso, de propriedade da Caixa, disponíveis para compra em diversas modalidades de venda.\nSegundo a Caixa, na modalidade de venda por leilão, licitação aberta e venda on-line, o comprador pode fazer sua proposta em sistema on-line, de forma digital. Além disso, a instituição ressalta que muitos imóveis permitem financiamento, e o interessado pode contar com um corretor credenciado ou imobiliária para encontrar o imóvel ideal.\nSegundo o site da Caixa Econômica Federal, para adquirir um imóvel, é preciso realizar cinco passos. Confira:\nEntre na área de imóveis no site da Caixa e procure aquele que te interessa;