A Caixa Econômica Federal e os bancários retomam nesta quarta-feira (16) as negociações que podem colocar fim à greve nacional da categoria, iniciada no dia 10. Enquanto isso, a paralisação segue por tempo indeterminado.\nO principal impasse entre os bancários e o banco público é o plano de saúde. A Caixa fez nova proposta na semana passada, rejeitada por maioria, em assembleia que terminou às 23h de sexta (11). O banco havia ameaçado ir à Justiça por dissídio coletivo, mas desistiu.\nEm nota, a instituição diz que "por acreditar que o diálogo é o melhor caminho para a construção de acordos, reabriu a mesa de negociação" e busca "solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade".\nAo todo, já foram realizadas 54 mesas de negociações.\nEntre os itens oferecidos pelo banco na proposta da semana passada estão prêmio de reconhecimento no valor de R$ 3.000 por funcionário, pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) na sexta-feira (18) e ampliação do teto de custeio do Saúde Caixa de 6,5% para 8%.