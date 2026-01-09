A Caixa Econômica Federal intensificou o fechamento de suas agências e de postos de atendimento em todo o país, o que também tem atingido Goiânia. Mais recentemente, tivemos o encerramento de atividades de agências no Parque Amazônia, no Jardim Novo Mundo e no Setor Pedro Ludovico, e de um PAB na Câmara Municipal de Goiânia.\nO movimento, que já é comum entre os bancos privados e tem sido impulsionado pela digitalização e o uso da inteligência artificial (IA), se intensificou entre 2024 e 2025 na Caixa, quando 163 unidades foram fechadas. De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a rede já perdeu cerca de 200 agências no País desde 2017.\nSegundo dados do Banco Central, 7.252 agências bancárias foram fechadas no País nos últimos dez anos. Para os sindicatos dos bancários em todo país, o fechamento de agências da Caixa vem provocando um conjunto de prejuízos sociais, econômicos e trabalhistas. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-CUT), a redução da presença física da Caixa, responsável pela execução dos principais programas sociais do governo federal, prejudica a população mais vulnerável e desestrutura economias de municípios.