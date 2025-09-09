A Caixa Vida e Previdência lançou um seguro que cobre até seis parcelas do financiamento habitacional em caso de desemprego, para quem trabalha com carteira assinada, ou de incapacidade temporária, no caso dos autônomos.\nO seguro proteção de renda, como é chamado, é exclusivo para quem já tem financiamento na Caixa ou junto a um novo contrato com o banco. A indenização mensal pode chegar a R$ 5.000 por parcela. Segundo a Caixa, o valor segurado varia de R$ 20 mil a R$ 2 milhões, dependendo do plano.\nPara os trabalhadores com carteira assinada, a cobertura pode ser acionada em caso de desemprego involuntário, desde que haja, pelo menos, 12 meses de vínculo empregatício com o mesmo empregador. Já para os autônomos, a proteção é oferecida em caso de doença ou acidente, com carência de seis meses e franquia de 30 dias.