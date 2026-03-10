Neste mês das mulheres, a Caixa Econômica Federal realizará dois leilões de imóveis com condições diferenciadas de compra para o público feminino realizar o sonho da casa própria. Nos dias 20 e 23 de março, a partir das 10 horas, através da modalidade Licitação Aberta, serão realizados dois mega eventos, com a oferta de 1.180 casas e sobrados residenciais usados, localizados em todos os estados do País, sendo 128 unidades em 28 cidades goianas.\nNos eventos, que acontecerão através da Leilões Brasil (www.leiloesbrasil.com.br), as mulheres poderão financiar os imóveis em condições especiais, além de terem garantidos os pagamentos de despesas vencidas de condomínio e de IPTU/ITR, conforme as regras descritas no edital, e até mesmo com a possibilidade de uso do FGTS.\nCélio da Silva Gonçalves, gestor administrativo da Leilões Brasil, lembra que a participação nas licitações é aberta a todos os interessados, no entanto, as condições especiais do mês das mulheres são aplicáveis somente para as propostas cujo cadastro da proponente principal seja de uma mulher.