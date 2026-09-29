As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a funcionar de forma parcial nesta segunda-feira (28), após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinar que os trabalhadores mantenham 60% do efetivo -presencial ou online- durante a greve nacional da categoria.\nOs funcionários da Caixa estão parados desde 10 de setembro. O principal impasse entre eles e o banco público é o plano de saúde, que será reajustado e terá outras alterações. Sem acordo entre as partes, o caso foi levado a dissídio coletivo na Justiça. O julgamento será nesta terça (29).\nA reportagem visitou sete agências nas regiões central e leste da capital paulista. Em uma delas, na av. Paulista (centro de SP) o atendimento presencial ao público já havia sido retomado parcialmente. Nas demais, funcionários terceirizados orientavam sobre o uso dos caixas eletrônicos e a greve.