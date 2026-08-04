(Divulgação / Prefeitura de Caldas Novas)\nA temporada de férias de Caldas Novas, em julho, deve ultrapassar a marca de 1 milhão de turistas, segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. De acordo com a pasta, o número histórico superou a expectativa inicial do município para o período.\nO município é reconhecido pelo Ministério do Turismo como a maior estância hidrotermal do mundo e está entre os destinos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Goiás.\n(Divulgação / Prefeitura de Caldas Novas)\nEm entrevista à TV Anhanguera, a vice-presidente da Instância de Governança Regional das Águas Quentes, Rosângela Marçal, afirmou que o clima contribuiu para a movimentação turística.\nSol pleno. Temperatura de quase 30°, com amenidade à noite que fortalece essa questão das águas. Um fluxo de 100 mil a 200 mil turistas dias que circulou", disse.