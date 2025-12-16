Cronograma de pagamento repete o modelo do ano anterior, com vencimentos no dia 15 de cada mês e opção de parcelamento em até dez vezes (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Secretaria da Economia divulgou nesta terça-feira (16) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em Goiás. O cronograma de pagamento do imposto repete o modelo adotado neste ano, com vencimentos no dia 15 e mantém o desconto de 8% para quem quitar o imposto em parcela única.\n“A gente manteve o calendário idêntico ao do ano passado. As parcelas vão vencer sempre no dia 15 de cada mês e se o dia 15 não cair num dia útil, a gente transfere para o dia útil exatamente posterior. Quem quiser pagar todo o IPVA em janeiro, a gente está concedendo um desconto de 8%. Também estão mantidos os descontos da Nota Fiscal Goiana. Então, aquelas pessoas que cadastram o CPF na Nota e emitem podem ter até 10% de desconto no IPVA, utilizando esse desconto”, disse Marcelo Mesquita, Superintendente de Controle e Auditoria da Secretaria da Economia.