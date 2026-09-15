Os efeitos do Super El Niño também devem ser sentidos no valor da conta de luz. O aumento das temperaturas já fez o consumo de energia aumentar 7% entre julho e agosto, que tradicionalmente sempre foi o mês de menor demanda. Mas a estimativa da Equatorial Goiás é que o calor intenso pode elevar a demanda em até 30% até o mês de outubro. Consumidores já começaram a reclamar do aumento no valor das faturas.\nQuando o calor aumenta, é natural que o ar-condicionado e o ventilador fiquem ligados por mais tempo e que a geladeira seja aberta várias vezes ao dia. Mas esse conforto costuma se refletir, algumas semanas depois, numa conta de energia bem mais alta que nos meses anteriores. Por isso, a Equatorial Goiás também faz um alerta aos clientes: é importante que cada família se prepare dentro de casa para este período.