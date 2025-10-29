A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (28), a gratuidade da bagagem despachada, em voos domésticos e internacionais, e da bagagem de mão, em voos domésticos. Também foi aprovada a proibição de cobrar pela marcação de assento padrão em viagens nacionais ou internacionais.\nO relator do projeto, Neto Carletto (Avante-BA), acrescentou ainda medidas a respeito de acessibilidade e de passageiros indisciplinados.\nO texto segue para análise do Senado, onde também precisa ser aprovado para entrar em vigor.\nA aprovação do texto-base foi simbólica, ou seja, quando há concordância e não é necessária a votação nominal -apenas o partido Novo foi contrário. Já a gratuidade da bagagem despachada, incluída por uma emenda de plenário, teve 361 votos a favor e 77 contrários.\nAnac diz que passagem aérea sem mala de mão está de acordo com regras