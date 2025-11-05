A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça (4) o PL 8889/17, de regulamentação do streaming.\nA casa aprovou o texto-base, mas falta a análise de 14 emendas no plenário, ou seja, o texto ainda pode sofrer mudanças consideráveis. A votação dessas emendas ficou para quarta-feira (5).\nA lei define que as plataformas de vídeo que atuam no Brasil, pagas ou abertas, deverão pagar a Condecine, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional.\nO texto do relator Doutor Luizinho (PP-RJ) estabelece que plataformas fechadas, como Netflix, Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e Disney+, paguem uma alíquota de 4% calculada em cima da receita bruta anual das empresas.\nA maior parte do valor devido pelas grandes plataformas poderá ser deduzido na forma de investimento direto em licenciamento nas produções brasileiras que elas escolherem -o teto de dedução será de 60%.