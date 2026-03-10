Estão abertas as inscrições para curso gratuito e online voltado a profissionais, empreendedores e gestores do setor de turismo e hospitalidade e a quem trabalha com restauração. A iniciativa é da Câmara de Comércio Brasil-Portugal Goiás, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, integrante da rede oficial de turismo de Portugal.\nCom duração total de 12 horas, o curso Atendimento para um Serviço de Excelência será online sempre das 10 às 13 horas (horário de Brasília), com início nesta quarta-feira (11) e sequência nos dias 13, 18 e 20 de março. Haverá emissão de certificado, condicionada à participação ativa em pelo menos 90% da carga horária da ação.\nSegundo os organizadores, essa capacitação de recursos humanos para o turismo e setores associados tem como foco a promoção da inclusão social e profissional de migrantes, através de formações que valorizam a diversidade e a partilha intercultural.