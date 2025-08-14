Sede da Câmara Municipal de Goiânia (Wildes Barbosa / O Popular)\nA Câmara Municipal de Goiânia divulgou a banca examinadora para o concurso com 54 vagas e salário de até R$ 9 mil. A escolhida para realizar o processo foi o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), após assinar o termo de dispensa de licitação na sessão de quarta-feira (13).\nEmbora o edital não foi divulgado, o parlamentar antecipou que do total de vagas 19 serão para nível superior e 35 para ensino médio. Segundo Policarpo, o concurso é para recompor o quadro de servidores efetivos da Câmara.\nA previsão é que o processo comece no início de 2026. Os salários iniciais variam entre R$ 6 mil para nível médio e de R$ 9 mil para os cargos que exigem nível superior (veja quadro com as vagas ao final deste texto).