Câmara Municipal de Ipameri (Reprodução / Street View)\nA Câmara Municipal de Ipameri está com inscrições abertas para um concurso público com salários que chegam até R$ 8,5 mil e carga horária de 30h semanais. Segundo o edital, as inscrições ficarão abertas até 12 de agosto deste ano. Ao todo, são 18 vagas imediatas e 54 para o cadastro de reserva (confira ao final do texto os cargos).\nClique aqui e confira o edital\nAs inscrições são realizadas pelo site da banca organizadora do concurso, o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG). O candidato poderá preencher as informações no Portal do Candidato e ainda poderá realizar a inscrição para mais de um cargo.\nOs valores das inscrições variam de R$ 100 a R$ 150, conforme o nível de escolaridade, sendo o menor valor para o Ensino Fundamental. Após realizar a inscrição, o candidato terá acesso ao comprovante de inscrição.