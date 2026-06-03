A Câmara de Ipameri, no sudeste goiano, lançou um concurso com 72 vagas e salário de até R$ 8,5 mil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Conforme o edital, as inscrições começam no dia 13 de julho e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena/UFG.\nA taxa cobrada para se inscrever é de R$ 100 para nível fundamental, R$ 130 para médio e R$ 150 para superior. O candidato poderá solicitar a isenção do valor caso se encaixe em uma dessas três condições: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ser doador de medula óssea; ser prestador de serviço à Justiça Eleitoral.\nHaverá prova objetiva para todos os cargos, marcada para o dia 13 de setembro. Os salários variam de R$ 2.332,80 a R$ 8.589, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Do total de vagas, 18 são imediatas e 54 para cadastro reserva. O edital também oferece oportunidades para candidatos negros, indígenas e na categoria Pessoa com Deficiência (PcD).