A Câmara Municipal de Itumbiara, no sul goiano, abriu um concurso público com salário de até R$ 8,9 mil. Ao todo, são 60 vagas para nível médio e superior, sendo 10 imediatas e o restante para cadastro reserva.\nOs salários são a partir de R$ 2.532,20, e contam com auxílio alimentação de R$ 350,00. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.\nOs cargos que exigem o ensino superior completo são para analista de controle interno, analista legislativo, contador do legislativo e procurador do legislativo. Já na função de técnico do legislativo, é necessário o ensino médio completo. Todas as oportunidades para chamamento imediato são de ampla concorrência.\nPara se inscrever, é preciso pagar a taxa de inscrição, que varia entre R$ 62 e R$ 63, a depender do cargo que o candidato optar. As inscrições serão abertas em 13 de outubro e seguem até o dia 6 de novembro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consulplan.