A Câmara Municipal de Rio Verde, na região sudoeste, lançou um concurso com 108 vagas e salários que vão de R$ 2.621,21 a R$ R$ 7.695,25, conforme o nível de escolaridade e a especialização do candidato. O edital abrange uma vasta gama de oportunidades em todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior, com cargos em áreas administrativas, jurídicas, sociais, técnicas e operacionais (confira na íntegra no final da reportagem).
Acesse o edital do concurso.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) até 5 de janeiro de 2026. As taxas variam conforme o cargo, sendo: R$ 80, para nível médio; R$ 120, para técnico; e R$ 160, para superior.