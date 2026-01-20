A Câmara Municipal de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, lançou um concurso público com 57 vagas e salários de até R$ 11.903,79. As inscrições começam no dia 16 de fevereiro e seguem até o dia 17 de março, diretamente no site do Instituto Consulpam.\nAs taxas de inscrição são de R$ 80 para todos os níveis de escolaridade. O candidato pode se inscrever para até dois cargos, desde que fique atento à compatibilidade de horário de realização das provas.\nIsenção da taxa de pagamento deverá ser solicitada entre os dias 16 e 19 de fevereiro. Para solicitar, o candidato precisa estar inscrito no CadÚnico, ser doador de medula óssea, e/ou ser doador de sangue.\nAs etapas do concurso se dividem em prova objetiva, prático-profissional e de títulos, sendo que cargos e etapas relacionadas estão disponíveis no edital.