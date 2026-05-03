Por determinação judicial, a Câmara Municipal de Senador Canedo suspendeu temporariamente o concurso público nº 001/2026. O anúncio foi feito pelas redes sociais da instituição na manhã deste domingo (3).\nEm comunicado, a Câmara informou que adotou medidas administrativas para cumprir a decisão. As providências incluem:\nReabertura dos prazos de inscrição e de pedidos de isenção;\nAjustes técnicos com a banca organizadora;\nAmpla divulgação aos candidatos.\nO concurso, organizado pelo Instituto Consulpam, foi aberto em fevereiro com salários entre R$ 4.425,53 e R$ 11.903,79. As inscrições foram realizadas entre os dias 16 daquele mês e 17 de março, e a taxa de inscrição foi de R$ 80 para todos os níveis de escolaridade.\nCâmara de Senador Canedo lança concurso para 57 vagas com salários de até R$ 11,9 mil