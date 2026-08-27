A Câmara Municipal de Mutunópolis, na região norte do estado, publicou edital do concurso público. Ao todo, são 7 vagas imediatas e 21 oportunidades para o cadastro reserva, os salários variam entre R$ 1.630 e R$ 5 mil conforme o cargo. Já a carga horária para todas as funções será de 40h semanais. As inscrições ficarão abertas do dia 18 de setembro a 08 de outubro deste ano (confira ao final do texto os cargos).\nA publicação do edital foi realizada no dia 20 de agosto. Há vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade, sendo o ensino fundamental completo, ensino médio, técnico e superior.\nClique aqui e confira o edital\nAs inscrições serão realizadas por meio do site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora do concurso. Por meio do Portal do Candidato, os interessados poderão preencher as informações e emitir a taxa do concurso.