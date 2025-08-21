A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (21), o requerimento de urgência do projeto de lei que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda a R$ 5.000, o que permite a tramitação mais célere do texto.\nO governo Lula (PT) vinha pressionando para que a proposta fosse levada à votação nesta semana, e a expectativa dos governistas é a de que o mérito seja analisado no plenário já na semana que vem.\nMesmo partidos de oposição, como PL e Novo, orientaram voto sim ao requerimento de urgência.\nSenado aprova projeto que garante isenção até dois salários mínimos e reajuste da tabela do IR\nIR: Receita paga nesta segunda-feira maior lote de restituição da história para 6,5 milhões; veja como consultar\nReceita volta a receber declarações do Imposto de Renda 2025 com multa para quem atrasou\nO relatório do projeto, elaborado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), eleva a faixa de redução do IR para até R$ 7.350. O texto enviado pelo governo previa uma espécie de transição entre a isenção total e R$ 7.000. Lira retomou no texto o redutor de 34% na carga tributária para contribuintes de alta renda, como havia sido proposto pela equipe econômica.