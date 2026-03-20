Em meio à alta dos combustíveis no Brasil e à intensificação da guerra no Oriente Médio, caminhoneiros autônomos desistiram de realizar paralisação, após assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (19) no Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista (Sindicam), em Santos, no litoral de São Paulo.\nA partir de agora, as lideranças do setor devem seguir mantendo diálogo com as autoridades e seguindo os reajustes no preço dos combustíveis. A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.\nA decisão foi tomada após reunião com representantes de diversas associações, que avaliaram o cenário da categoria diante da alta do diesel e dos valores dos fretes. O governo federal editou nesta quinta-feira (19) uma Medida Provisória (MP) que reforça as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas, uma das reivindicações da categoria.