Palestra do criador de conteúdo e divulgador científico Felipe Castanhari abre nesta quarta-feira (18), às 20h30, a 5ª edição da Campus Party Goiás (CPGoiás5), que até domingo (23) vai reunir grandes nomes da tecnologia, comunicação e cultura digital no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.Nesta CPGoiás5, estão inscritos 7 mil campuseiros.\nComo transformar informação em algo que marca gerações? Com base em sua trajetória no YouTube e em produções de sucesso como Mundo Mistério (Netflix), Castanhari deve responder a pergunta, tema da palestra, e abordar a criação de narrativas que educam, entretêm e permanecem relevantes.\nAlém dele, entre os destaques desta edição, estão o ator, empreendedor e investidor em negócios inovadores Felipe Titto; o especialista em cibersegurança Gabriel Pato, um dos hackers éticos mais reconhecidos do Brasil; o casal Código Fonte, formado por Gabriel Fróes e Vanessa Weber, criadores de um dos maiores canais de programação e tecnologia do país; e a autora e pesquisadora Martha Gabriel, que falará sobre Pensamento Crítico - o superpoder na era da IA (inteligência artificial).